Grande commozione per Antonino Spibalbese. All’interno della casa del GF Vip, sono comparse a sorpresa le due sorelle, Assunta e Lucia. L’ex di Belen è rimasto piacevolmente colpito dalla loro presenza, per le due donne si trattava del loro esordio in tv.

Antonino che, è sempre rimasto accanto alle due sorelle dopo il suicidio del padre, si è mostrato molto emozionato. Tanti i temi toccati, tra cui anche quello di Luna Mari, la figlia che Spinalbese ha avuto dalla relazione con Belen Rodriguez: “Andiamo tutte le settimane da Luna, sta benissimo e non si è dimenticata di te“, dice una delle due sorelle. “Guarda il quadro che hai sul divano e ti chiama ‘papà’. E io crollo a piangere. E’ uguale a te, identica. Sei un padre meraviglioso“.