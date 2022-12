0 Facebook India, bimbo precipita in un pozzo di 17 metri: sono ore di forte apprensione per Tanmay Cronaca 7 Dicembre 2022 20:06 Di redazione 1'

Sono ore di apprensione per Tanmay Diyawar, il piccolo di 8 anni caduto in un pozzo, nel villaggio di Mandavi, in India. Da ore i soccorritori scavano senza sosta pur di raggiungere il bambino.

Bimbo precipita in un pozzo di 17 metri: sono ore di forte apprensione per Tanmay

Il bimbo è precipitato ieri, martedì’ 6 dicembre in un pozzo profondo circa 17 metri mentre stava giocando nei dintorni. Le operazioni di salvataggio sono ancora più complicate dato che Tanmay è immerso nel fango.

Le parole disperate del padre di Tanmay

Purtroppo non c’è modo di comunicare con il piccolo, non si riesce a capire se Tanmay sia ancora vivo.

Molto preoccupato il padre del bambino che, ad un quotidiano locale ha detto: “Mia figlia di 12 anni lo ha visto e mi ha informato che era caduto nel pozzo. Ci siamo subito precipitati. Respirava e abbiamo ascoltato la sua voce”.