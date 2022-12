0 Facebook Fedez racconta la sua malattia: “Sono ancora in cura, ho avuto un tumore raro e ora sto bene” Spettacolo 6 Dicembre 2022 22:54 Di redazione 2'

Fedez racconta la sua malattia. Dopo aver avuto un operazione per un tumore raro, proseguono le cure e infatti il rapper milanese racconta tutto il suo percorso fino ad oggi. Non manca poi la parte sul matrimonio con Chiara Ferragni e i figli: Leo e Vittoria.

In un’intervista al Corriere della Sera, per promuovere l’edizione speciale di Lol Xmas Special, una sola puntata su Prime Video online il 19 dicembre, ha raccontato: “Sto bene, sono stato molto fortunato a trovare in tempo un tipo di tumore raro; in questo momento sto seguendo le cure necessarie a fronte di un’operazione invasiva come quella che ho dovuto subire, ma sto assolutamente bene» dice Fedez.

E su come vengono riportate le notizie su quello che dice e sulla sua famiglia dichiara: “…credo che la prima a soffrire di questa sindrome sia proprio la stampa online, la rincorsa ai like facili e alle views è prima di tutto il problema principale dell’informazione digitale. Io e Chiara? Non abbiamo creato nessun reality permanente, noi utilizziamo le stories di Instagram per pubblicare ciò che ci accade durante la giornata esattamente come fanno milioni di altre persone. Non abbiamo inventato nulla e non utilizziamo nulla di diverso da quello che utilizza tanta gente”.