Napoli, partita di calcio si trasforma in violenza. Vergogna nel derby a Pianura: il racconto
5 Dicembre 2022

Una festa di sport rovinata dai violenti. Assurdo quanto avvenuto a Pianura, quartiere di Napoli. Una partita di calcio che si trasforma in aggressione: è quanto accaduto durante il derby tra il Pianura Calcio e l’Interpianurese.

Napoli, scoppia la violenza durante il derby a Pianura, la nota ufficiale

Siamo allo stadio ‘Simpatia‘ di Pianura, si affrontano le due compagini calcistiche del quartiere. A rovinare tutto l’inciviltà di alcuni ‘tifosi’. L’Interpianurese, attraverso i propri canali social, ha diramato una nota ufficiale in cui racconta l’aggressione subita: “Una giornata di sport cittadino si è trasformato a fine partite in una vile aggressione da parte dei Tifosi della Pianura Calcio ai danni dei tesserati della ASD Interpianurese all’interno degli spogliatoi”

“Tre tesserati feriti”

L’Interpianurese aggiunge poi che ben tre tesserati hanno riportato lesioni fisiche: “La ASD Interpianurese oltre a condannare fermamente gli incresciosi episodi sta fornendo totale collaborazione alle forze dell’ordine per l’individuazione dei responsabili affinchè atti come quelli di oggi, che offendono tutto il calcio cittadino che rappresenta , la domenica, un momento di aggregazione, non avvengano più. Tre tesserati della squadra hanno riportato lesioni fisiche”

