0 Facebook Cesa piange Fausto Marino, padre di famiglia morto a 59 anni improvvisamente News 5 Dicembre 2022 15:50 Di redazione 1'

Dolore a Cesa per la morte di Fausto Marino. Padre di famiglia di 59 anni è deceduto improvvisamente, lasciando la famiglia nel dolore. Sembrerebbe, infatti, che sia stato portato via da un malore che non gli ha lasciato scampo.

Lutto a Cesa per la morte di Fausto Marino

Il 59enne era un operatore ecologico del comune nel Casertano. Conosciuto e benvoluto da tutti, lascia la moglie Colomba e i due figli – ormai ragazzi – Prospero e Carmine. La notizia della morte di Fausto Marino è iniziata a circolare velocemente nei gruppi social legati al territorio lasciando attonite le tante persone che conoscevano il 59enne.

Tantissimi i messaggi di cordoglio per la scomparsa di Fausto, che è stata un vero e proprio fulmine a ciel sereno: “All’improvviso te ne sei andato, nemmeno il tempo per un ultimo saluto. Tuo fratello sarà lì ad accoglierti tra le sue braccia. Buon viaggio zio, salutami papà”, queste e tante altre parole colme di dolore.