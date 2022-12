0 Facebook Antonino Spinalbese lascia la casa del Grande Fratello: l’indiscrezione Spettacolo 5 Dicembre 2022 11:19 Di redazione 1'

Verità o ennesima boutade?. Sta girando sul web la clamorosa indiscrezione che vorrebbe Antonino Spinalbese pronto a ritirarsi, stasera, dalla casa del Grande Fratello Vip.

Antonino Spinalbese lascia la casa del GF, verità o fake news?

Uno dei protagonisti di quest’edizione del Grande Fratello Vip è sicuramente Antonino Spinalbese. L’ex di Belen Rodriguez pare abbia già fatto le valigie e sia pronto per dire addio alla casa più spiata d’Italia.

La notizia è virale

La notizia in queste ore è diventata virale tra i fan del noto parrucchiere, ma ancora non c’è nulla di ufficiale. Non resta che aspettare l’appuntamento di stasera e scoprire se si tratti di verità o boutade.