Tragico incidente in Costiera: muore 35enne, lascia una bimba di 4 anni e la moglie

Un drammatico incidente è avvenuto in Costiera Amalfitana dove, attorno alle 13, uno scontro ta moto e scooter ha causato una vittima. Un ragazzo di 35 anni, originario di Praiano, ha perso la vita.

Lo schianto si è verificato sulla strada statale 163 “Amalfitana” tra i comuni di Praiano e Positano. Ad avere la peggio il conducente dello scooter, D.R.M. L’uomo era molto conosciuto in Costiera dove lavorava come cameriere presso un ristorante molto noto di Positano. Lascia la moglie e una figlia di quattro anni, come scrive QuotidianoCostiera.it. Le sue condizioni sono risultate subito molto gravi a causa delle lesioni riportate, ma i tentativi di rianimarlo, da parte dei sanitari del 118, ci sono stati.

Sul posto anche i Carabinieri della stazione di Positano per i rilievi del caso. Altre due ambulanze si sono prese cura degli altri tre feriti: conducente della moto, un salernitano, e il passeggero, un tunisino, sono stati portati al Pronto Soccorso di Castiglione. Le loro condizioni non sono gravi.