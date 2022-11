0 Facebook Dolore per la morte di Eleonora Sirabella, disperso il marito: riconosciuta da una borsa News 27 Novembre 2022 09:47 Di redazione 2'

Mentre si continuano a cercare le 11 persone disperse nella frana che sabato mattina all’alba si è abbattuta su Casamicciola, le ricerche sono proseguite per tutta la notte, c’è dolore e sgomento per la scomparsa di Eleonora Sirabella, la giovane 31enne che è la prima vittima accertata di questa tragedia.

Dolore per la morte di Eleonora Sirabella

Originaria di Ischia, lavorava come commessa in un negozio. Il marito, dipendente sulle navi, è ancora disperso. E’ stato il parroco a riconoscere la giovane vittima da una borsa, don Gino Ballirano ha raccontano: “Mi hanno mostrato la borsa per vedere se la riconoscevo. Il volto no, mi hanno detto che non proprio era il caso di farmelo vedere“. Questo perché il volto della povera Eleonora sarà stato completamente sfigurato.

LA TESTIMONIANA ‘SALVI PER UN SECONDO’

Eleonora abitava con il marito nella zona di Rarone, la parte alta di Casamicciola molto vicina al punto da cui è partita la frana. La casa è stata travolta dal fiume di fango, trascinando la vittima per un centinaio di metri, fino a piazza Maio, dove è poi stata trovata. Tantissimi i messaggi di cordoglio sul profilo social di Eleonora, ricordata da tutti come una brava ragazza, gentile e molto solare. “Voglio ricordarti così..amica mia..gioia di vivere,solarità,simpatia,un uragano di emozioni e gioia pura! quante risate..quanti segreti..quante giornate e serate insieme..eri un amica vera..una persona unica e speciale..mancherai a tutti noi“, “Eleonora Sirabella non ci voglio credere che sia veramente successo …perche?…”. Questi e tanti altri i messaggi per Eleonora.