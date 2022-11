0 Facebook Lacrime e dolore a Giugliano e Qualiano: addio al giovane Vincenzo Pirozzi Cronaca 25 Novembre 2022 17:22 Di redazione 2'

Aveva 32 anni, originario di Qualiano viveva a Londra. Ha frequentato la scuola De Carlo di Giugliano. Vincenzo Pirozzi non c’è più. La sua scomparsa ha gettato nello sconforto tutte le persone che lo conoscevano e gli volevano bene.

Questo il post di cordoglio pubblicato su Facebook da La Voce Di Qualiano:”Di fronte alla morte ogni parola sembra superflua. Eppure, in questi momenti di sconforto e dolore è importante trovare le parole adatte per mostrare la propria vicinanza e dispiacere alla famiglia Pirozzi per la prematura scomparsa di Vincenzo. Un giovane ragazzo straordinario voluto bene da tutti. Una bellissima persona che amava la vita. Ci uniamo a voi e al vostro momento di dolore profondo, vi siamo vicini in questa disgrazia che la vostra bella famiglia non meritava. Le nostre più sentite condoglianze. Che la terra ti sia lieve“.

“Non ci posso credere, sono rimasta senza fiato. Un pugno allo stomaco, cosa hai combinato. Facevi una festa ogni volta che mi vedevi, ti ricorderò per sempre. Un amicone. Rip fratello“; “Bro cosa hai combinato, mi hai spezzato il cuore. Vincenzo Pirozzi sei sempre nel mio cuore…. R.I.P. fratello“, questi invece sono i messaggi d’affetto dedicati a Vincenzo.