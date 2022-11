0 Facebook Napoli celebra Maradona ma il Comune ha dimenticato il museo da dedicare a Diego Calcio Napoli 25 Novembre 2022 18:19 Di Andrea Aversa 2'

Napoli celebra Diego Armando Maradona. Anche quest’anno la città ha ricordato il campione argentino scomparso il 30 novembre del 2020. Il murale ai Quartieri Spagnoli, quello nel ‘Bronx’ di San Giovanni, lo stadio da allora dedicato al campione argentino.

Sono stati questi, da due anni a questa parte, i luoghi simbolo che hanno accolto tifosi e appassionati da ogni parte d’Italia e del mondo per omaggiare El Pibe de Oro. Eppure, proprio dal 2020, la città di Napoli sta ancora aspettando la nascita del museo dedicato a D10S.

Il Comune di Napoli aveva infatti annunciato due anni fa che tutti i cimeli donati spontaneamente dalle persone in ‘pellegrinaggio’ e poste all’esterno dell’ex San Paolo, sarebbero stati raccolti, conservati ed esposti in un’area museale ad hoc.

Per ora tutti questi oggetti sono soltanto stipati in alcune scatole e abbandonati nei depositi dell’impianto di Fuorigrotta ma del museo non si è più parlato. Così come è rimasto un mistero il luogo dove dovrebbe essere installata in modo fisso la statua realizzata da Domenico Sepe.

Quest’ultima è diventata protagonista di un vero e proprio giallo: doveva essere posta fuori allo stadio, non si sa neanche dove sia adesso. Per i cimeli, invece, c’era un progetto per una mostra al museo Filangieri. Ma l’evento non è stato mai organizzato.