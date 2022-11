0 Facebook La ‘sfortuna’ di nascere in Campania, qui i bimbi vivono peggio: piccoli obesi, poveri e senza istruzione News 22 Novembre 2022 11:43 Di redazione 1'

Un report impietoso per il Sud e in particolare per Napoli e la Campania quello pubblicato da Save the Children. La nota onlus che si occupa di diritto dell’infanzia ha reso noto il solito rapporto che viene stilato ogni anno.

Per l’associazione, in sintesi, sarebbe meglio nascere al Nord. Nello specifico i bambini campani (e del Sud) hanno prospettive di vita minime e peggiori di quelli nati altrove. I piccoli del Mezzogiorno rischiano statisticamente grosso,

I gravi disagi nei quali possono incorrere sono l’obesità, la povertà e la poca istruzione. Tutti aspetti causati da una situazione socio economica disastrosa. Disoccupazione, poco sport, disparità sui servizi di mensa scolastica, deficit sanitario e dispersione scolastica sono i fenomeni da combattere.