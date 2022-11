0 Facebook Antonino Spinalbese e la frase su Belen che scatena la bufera: “A casa sua. Sei passato da Belen a Oriana” Spettacolo 22 Novembre 2022 14:42 Di redazione 2'

Non si fermano i collegamenti e le frasi ad effetto che riguardano Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez. Questa volta a tirare in ballo l’argentina è stato un altro concorrente della casa del Grande Fratello Vip.

Edoardo Tavassi, il fratello di Guendalina, ha infatti tirato in ballo l’ex compagna di Spinalbese Centre commentava la relazione di quest’ultimo con Oriana. Antonino e la sudamericana hanno avuto un forte avvicinamento intimo, a letto, e ora pare che tra i due ci sia un po’ di confusione. Incoraggiato dai suoi amici il concorrente ha aperto il suo cuore, ma una frase ha fatto scoppiare la bufera.

Edoardo Tavassi e quella frase su Belen

Mentre Antonino raccontava di come ha conquistato una delle donne più belle del mondo, di quel giorno che fu mandato a farle i capelli a casa sua e dello cambio di messaggi successivo, Edoardo ha dichiarato: “Io se ricevevo un messaggio di Belen mi sarei già sentito male”. Poi quell’uscita mostrata in diretta: “Certo che passare da Belen a Oriana, beh, come dire”. Un’affermazione che ha ferito Oriana Marzoli. Non solo. Dure le critiche del pubblico che alla frase di Tavassi ha commentato: “Io non capisco come agli italiani possa piacere un energumeno come questo” scrive un utente, e ancora: “In Spagna Tavassi sarebbe già stato espulso”, “Comportamento vergognoso questo di Tavassi. Machismo e xenofobia dentro al Grande Fratello”, “Dobbiamo unirci per eliminare questo! No al bullismo contro Oriana”.