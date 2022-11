0 Facebook Lutto a Giugliano, è morto Luigi Pascale noto commerciante: stroncato da un aneurisma fulminante Cronaca 21 Novembre 2022 21:09 Di redazione 1'

Non ce l’ha fatta Luigi Pascale, noto commerciante di Giugliano. Quest’ultimo ha perso la vita dopo aver lottato come un leone contro un aneurisma celebrale che lo aveva colpito giorni fa. Domani si terranno i funerali alle 11 e 30 presso la Parrocchia S.Pio X.

Queste le parole di Don Francesco Riccio: “Sono anni che ci conosciamo e per le sorelle Russo sei il fratellone che non abbiamo mai avuto. Ci hai sconvolto, non ci sono parole. All’improvviso è arrivata una chiamata che ci ha detto un qualcosa che non vorresti mai ascoltare.

Una persona di altri tempi, umile, presente, e sempre a disposizione di tutti che non sapeva dire di no a nessuno. Carissimo Luigi Pascale tu sei un ragazzo forte sappi che un’intera città prega per te. Tu non devi assolutamente mollare noi tutti pregheremo per te. Luigi siamo tutti con te“.