Sono entrati nel ristorante con il volto coperto e uno dei due aveva un fucile tra le mani. Ha minacciato titolare e personale e ha rubato l’incasso. Poi i malviventi sono riusciti a scappare con il bottino. È accaduto ieri sera a Sant’Antimo, località dell’area Nord in provincia di Napoli. Vittima dei balordi un locale etnico sito in via Appia.

Sul posto sono giunti i carabinieri dopo la chiamata al 112. I militari hanno avviato i normali accertamenti del caso volti a chiarire la dinamica dei fatti. I carabinieri stanno seguendo diverse piste investigative e analizzando tutti gli elementi necessari, come ad esempio i filmati della video sorveglianza: è caccia al rapinatore.