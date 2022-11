0 Facebook Schianto sull’A1, auto in fiamme: Raffaele scappa ma viene travolto e ucciso da un’altra vettura Cronaca 19 Novembre 2022 19:05 Di redazione 1'

Era in viaggio verso Cassino, sull’autostrada A1. Raffaele Pollice stava tornando dalla località laziale dove si trovava per lavoro. Ma è stato coinvolto in un incidente. Il tamponamento ha causato un incendio. Il giovane, 32 anni, è riuscito a uscire dalla vettura.

Ma proprio nel momento in cui si è allontanato dall’automobile in fiamme, un’altra vettura è sopraggiunta, travolgendo e uccidendo il 32enne. Così Raffaele Pollice è deceduto ed ha perso la vita, inutile l’intervento del 118. Sgomento e dolore a Monteruscello.

Nella località flegrea, vicina a Pozzuoli (in provincia di Napoli), sono in tanti ad aver dedicato un pensiero affettuoso a Raffaele e alla sua famiglia. Secondo quanto riportato da Telelcub, il 32enne ha lasciato moglie e due figli. Indagini in corso, sulla salma è stata disposta l’autopsia.