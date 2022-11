0 Facebook Roma, fermato il presunto killer delle prostitute: è legato al boss Senese Cronaca 19 Novembre 2022 16:24 Di redazione 1'

Si chiama Giandavide De Pau il sospettato italiano ascoltato in questura dalla polizia per gli omicidi di tre donne compiuti nel quartiere Prati a Roma. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti con la giustizia, sarebbe legato al clan camorristico di Michele Senese.

L’uomo è stato preso in viale Esperia Sperani, zona Primavalle, nell’appartamento in cui viveva.