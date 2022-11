0 Facebook Terrore in un appartamento nel Napoletano, ladri fanno irruzione: c’è un bambino che li mette in fuga Cronaca 17 Novembre 2022 08:01 Di redazione 2'

Momenti di terrore in un appartamento di Bacoli, in provincia di Napoli, dove i ladri hanno fatto irruzione in casa trovando però un ragazzino di appena 12 anni. Sono entrati da una finestra del piano terra e subito si sono imbattuti nel bambino.

Secondo quanto riporta il Mattino, alla vista dei ladri, il dodicenne, convinto che fosse il compagno della mamma, ha urlato il suo nome, mettendo di fatto in fuga i malviventi. I criminali non si sono scoraggiati, ma hanno svaligiato un’abitazione vicina in via Scalandrone. Nel mirino di una banda di ladri è finita la casa del dirigente nazionale di Fratelli d’Italia e consigliere comunale, Nello Savoia. All’interno al piano terra ci sono la compagna con il figlio e al piano superiore i genitori e la sorella.

“Avevamo porte e finestre chiuse a chiave, sono entrati dalla mia camera da letto, forzando una persiana napoletana in ferro ed una finestra. In casa c’era solo il figlio della mia compagna nella sua cameretta, che ha sentito sbattere la porta della mia camera e, sentendo dei rumori, ha cominciato a chiamarmi: “Nello, Nello ma sei tu?” – racconta Savoia al Mattino. Non avendo risposta, è andato verso la camera da letto ed ha tentato di entrare, ma la porta era chiusa a chiave. Mentre lui continua a bussare alla porta, ha compreso che qualcosa non andava. Terrorizzato, è ritornato in camera sua, si è chiuso a chiave e ci ha chiamati”. Tantissime le denunce di furti a Bacoli. Savoia denuncia: “Abbiamo invitato il sindaco Josi Della Ragione a dirottare i centomila euro da spendere per le luminarie per installare un sistema di videosorveglianza e per potenziare la polizia municipale senza però ottenere nessuna risposta”.