0 Facebook Novità nella carriera di Gigi D’Alessio, il cantante napoletano in una veste inedita News 15 Novembre 2022 17:13 Di redazione 1'

Gigi D’Alessio in una veste del tutto nuova. Il cantante napoletano è ormai un artista poliedrico, dopo il grande successo del suo tour, si è dedicato a una novità per la sua carriera. I più attenti avranno sicuro notato per cosa ha prestato il suo volto l’artista.

Gigi D’Alessio e la pubblicità

D’Alessio è il protagonista del nuovo spot televisivo del gioco Canta Tu. Una versione del cantante poco conosciuta ma che è già piaciuta moltissimo. Il filmato pubblicitario del gioco Canta Tu riprende Gigi in compagnia di altre persone su un divano mentre si diverte a interpretare uno dei suoi più grandi successi.

Le canzoni di Gigi D’Alessio sono amatissime dal pubblico e chi meglio di lui poteva pubblicizzare il divertente gioco del Karaoke? Il video del cantante napoletano ha già ottenuto un grande successo sui social, in moltissimi si sono complimentati con D’Alessio per le abilità promozionali.

Il video pubblicitario di Gigi D’Alessio