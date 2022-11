0 Facebook Lutto a Napoli, Roberto muore a 37 anni: “Uomo, papà e marito esemplare” Cronaca 15 Novembre 2022 13:24 Di redazione 1'

Lutto a Napoli, nel quartiere Secondigliano, periferia nord della città, per la morte di Roberto Russo. L’uomo, morto a soli 37 anni, era marito e papà. Non si conoscono con esattezza le cause del suo decesso, ma la notizia ha sconvolto il quartiere e tutti quelli che lo conoscevano.

Sono tantissimi i post di cordoglio apparsi sui social. Sulla pagina Secondillyanum – Periferiamonews, si legge: “È venuto a mancare a soli 37 anni Roberto Russo, papà, figlio, marito e amico esemplare, sempre sorridente. Condoglianze alla famiglia. I funerali si terranno stamattina alle ore 10:00, presso la Parrocchia Santi Cosma e Damiano, a Secondigliano”.

“Grande uomo papà e marito esemplare dai tanta forza alla tua bellissima famiglia e che il signore e sempre con voi”, “Che tristezza un abbraccio Roberto veglia sulla tua famiglia e che il signore ti accolga è vero ti ricordo sempre sorridente” sono alcuni dei commenti apparsi sotto al post pubblicato.