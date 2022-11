0 Facebook Giugliano, violenta lite sfocia nel sangue: colpisce la moglie con 10 coltellate Cronaca 15 Novembre 2022 09:26 Di redazione 1'

Violenza in Campania: Un uomo di 37 anni ha tentato di uccidere la moglie colpendola con un lama tagliente a seguito di una violenta discussione per motivi sentimentali.

Siamo in quel di Giugliano, ieri sera, lunedì 14 novembre, a seguito di una discussione, un marito ha inflitto ben 10 colpi alla moglie con una lama tagliente. Uno di questi ha raggiunto la donna, in modo più profondo, nella zona lombare.

L’arresto e le condizioni della donna

Ad intervenire sul posto i carabinieri della stazione e della sezione radiomobile di Giugliano. L’uomo è finito in arresto per tentato omicidio e maltrattamenti, mentre la donna è ricoverata all’ospedale di Giugliano in prognosi riservata.