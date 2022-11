0 Facebook Scambiato per un cinghiale, muore durante una battuta di caccia: “Era uscito per giocare a carte” Cronaca 14 Novembre 2022 14:36 Di redazione 1'

La morte di Giuseppe Lambiase, 70 anni, ex cacciatore e consigliere comunale di Castelnuovo Cilento, in provincia di Salerno, è riconducibile a un errore dovuto a una battuta di caccia. L’uomo sarebbe stato scambiato per un cinghiale. Dopo esser stato colpito alle spalle infatti è deceduto.

Circostanze anomale riscostruite dal colonnello Sante Picchi, il comandante la compagnia di Vallo della Lucania, in cui l’uomo sarebbe stato colpito a fucilate la scorsa domenica pomeriggio durante una battuta di cacca, in località Montisani di Vallo. Secondo i parenti, come riporta il Corriere della Sera, quel giorno l’uomo non sarebbe dovuto andare a caccia, ma a giocare a carte nel paese.

In pratica la caccia al cinghiale, che si fa in gruppo per mettere in cerchio l’animale, gli ha fatto perdere la vita. Con ogni probabilità qualche movimento strambo di Lambiase ha fatto credere all’amico che potesse trattarsi del cinghiale. Sono giunti subito sul posto i sanitari, ma purtroppo non c’era nulla da fare per l’uomo, morto dopo l’arrivo in ospedale.