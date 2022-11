0 Facebook Operaio sbanca con il Gratta e Vinci: jackpot milionario da 2milioni di euro Cronaca 14 Novembre 2022 17:52 Di redazione 1'

Un Gratta e Vinci millionario. La Dea Bendata ha baciato un operaio 50enne e padre di tre figli. Una bella storia che arriva dal Veneto. A raccontarla è il Giornale di Vicenza.

Con un Gratta e Vinci da 20 euro una vincita da 2 milioni. E’ accaduto in una tabaccheria di Vicenza. A raccontare la gioia dell’operaio è il proprietario dell’attività sita in viale Verona: “Non credeva ai suoi occhi. Ha controllato il biglietto due volte e così ho fatto anch’io quando me lo ha consegnato, perché è una cosa che non si vede tutti i giorni. Poi mi ha detto: ‘Ti prego, dimmi che me ne vado in pensione“.

L’acquisto del biglietto assieme alla moglie

Il titolare ha poi aggiunto: “Siamo contenti perché è una persona che ne aveva bisogno e se lo merita“. Il Gratta e Vinci fortunato ‘Maxi miliardario‘ è stato acquistato dall’uomo sabato scorso, prima di pranzo, assieme a sua moglie. “Siamo sicuri che verrà a festeggiare anche con noi”, ha chiosato il proprietario del tabaccaio.