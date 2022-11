0 Facebook Ilenia Lazzarin, prima uscita dopo la separazione: “Dopo 4 anni faccio serata, da quando è nato Raoul” Spettacolo 14 Novembre 2022 13:14 Di redazione 2'

Ilenia Lazzarin “torna alla vita”, si scherza ovviamente. E’ con tono ironico che la stessa attrice annuncia così la sua prima uscita di sabato sera, dopo la nascita del figlio Raoul e dopo la separazione con il marito. Il volto noto della fiction Un Posto al Sole ha lasciato i propri follower senza parole quando ha comunicato l’addio al marito, il ritorno alla vita da single, dopo l’emozionante matrimonio con Roberto Palmieri e la nascita del figlio Raoul.

Dai suoi diversi post su Instagram, la Lazzarin ha fatto capire che i rapporti tra i due non sono ottimi e qualche giorno fa ha voluto condividere con i suoi follower la sua prima uscita da mamma single. “Un bel selfone prima di uscire…E la Milf è pronta!”. Così Ilenia ha scritto sui social prima di uscire per una serata al Salone Margherita. “Non faccio serata da quando è nato Raoul. Raoul ha quattro anni. Stop. Questo weekend Raoul è col papà. Sii come il papà. Tieniti Raoul”.”#sischerzaaaaaaa ovviamente – prosegue l’attrice – Raouluccio manca sempre”.

Proprio su Instagram qualche tempo fa La Lazzarin aveva espresso il suo desiderio di avere un secondo figlio, un fratellino per Raoul, figlio che però realisticamente non può ancora avere. Come lei stessa scriveva infatti i rapporti con l’ex marito erano ancora alla ricerca di un’armonia.