Antonino Spinalbese non sta bene, preoccupazione al Grande Fratello Vip: "Non ce la faccio più" Spettacolo 14 Novembre 2022 16:30

Antonino Spinalbese è senza dubbio uno dei protagonisti del Grande Fratello Vip e in questo momento non sta affatto bene. L’ex compagno di Belen Rodriguez ha mostrato cenni di malessere preoccupando i fan e gli spettatori a casa. Al momento quello che sappiamo è che il Covid è arrivato nella casa più spiata d’Italia, ci sono infatti quattro casi di positività.

Sono finiti in isolamento quattro concorrenti: Luna Onestini, Patrizia Rossetti, e Attilio Romita. “A seguito di controlli medici, Patrizia Rossetti è risultata positiva al Covid-19. Si è reso quindi necessario testare anche gli altri concorrenti e i risultati hanno purtroppo evidenziato, al momento, altri tre casi di positività: Luca Onestini, Charlie Gnocchi, Attilio Romita che sono tutti in buone condizioni e sono stati isolati lasciando momentaneamente la Casa, in attesa di poter rientrare appena sarà possibile. La produzione sta effettuando tutti i controlli necessari sul cast e la situazione è in costante monitoraggio. Nel frattempo, i concorrenti – informati della situazione – sono stati invitati ad aggiornare la produzione sul sopraggiungere di eventuali sintomi. Il televoto, che vedeva coinvolti i concorrenti Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, Wilma Goich e George Ciupilan è stato annullato. Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati”, aveva fatto sapere il reality.

Anche Spinalbese ora sta male. “Ho mal di testa, vado a chiedere un farmaco”, ha detto la scorsa notte.