Il più grande desiderio di Belen Rodriguez: “Voglio portare Stefano con me in un posto”

Il desiderio di Belen Rodriguez. La showgirl argentina è tornata a parlare ai microfoni del ‘Maurizio Costanzo Show‘. Durante il talk televisivo, Belen ha rivelato di voler portare suo marito, Stefano De Martino, in Argentina.

Belen Rodriguez, durante l’intervista ai microfoni del ‘Maurizio Costanzo Show‘, su un prossimo viaggio nella sua terra natia, l’Argentina, rivela: “In Argentina è da un po’ che non ci vado. Volevo andarci per Capodanno, ma non riesco per impegni di lavoro“.

Voglio portare con me Stefano De Martino

Poi, la showgirl, aggiunge facendo riferimento a Stefano De Martino: “Ci andrò il prossimo agosto, con De Martino. Anche se ci lasceremo, lo costringerò lo stesso“.