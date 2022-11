0 Facebook Lacrime e dolore nel Napoletano, Gennaro muore a 49 anni: lascia moglie e figli Cronaca 12 Novembre 2022 11:38 Di redazione 1'

Lacrime e dolore nel Napoletano, si piange la scomparsa di Gennaro Iorio, 49 anni. L’uomo – di recente di era sottoposto ad intervento chirurgico in ospedale a Napoli – lascia moglie e figli.

Lacrime e dolore nel Napoletano, Gennaro muore a 49 anni, il cordoglio sui social

Enorme dolore in quel di Calvizzano, è venuto a mancare Gennaro Iorio, considerato da tutti come un gigante buono.

Tanti i messaggi di cordoglio apparsi nelle ultime ore sui social tra cui quello del cugino: “Che Dio ti assista la vita si accanisce sempre sei e rimarrai sempre un uomo eccezionale ti porterò per sempre nel mio cuore cugino non ti vedevo da molti anni ma porterò con me i ricordi più belli passati con te“.

E ancora un caro amico scrive: “Non posso crederci proprio tu compagno di vita e soprattutto compagno di lavoro quanti sacrifici che hai fatto insieme a me tu gigante buono umile e generoso“.