Napoli, trovato in auto un cadavere crivellato di colpi Cronaca 11 Novembre 2022 18:32

Misterioso ritrovamento a Napoli, nel quartiere Miano, alla periferia Nord della città.

Un cadavere crivellato di colpi, come riporta il Mattino, è stato ritrovato all’interno di un’auto parcheggiata in via della Liguria.

La polizia indaga sul caso.