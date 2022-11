0 Facebook Furto nel Napoletano, distrutto il ristorante. Lo sfogo del titolare: “Chiuderemo!” Cronaca 11 Novembre 2022 17:30 Di redazione 2'

Due furti in due giorni. E’ quanto accaduto ad un ristoratore di Somma Vesuviana, nel Napoletano. L’uomo ha denunciato l’accaduto al consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli.

Furto nel Napoletano, distrutto il ristorante. Lo sfogo del titolare

Non solo il caro bollette, periodo difficile per i ristoratori campani: non c’è giorno in cui non si debba confrontarsi con furti o rapine. La vittima, questa volta, è un imprenditore di 28 anni, titolare di un’attività ristorativa: “Sono un giovane imprenditore di Somma Vesuviana, ho i miei 28 anni compiuti da poco. Ci ritroviamo ad essere derubati due giorni di fila, prima alle auto e poi al nostro esercizio commerciale“.

Il giovane ha poi aggiunto con amarezza: “Un ragazzo a 28 anni, dopo 6 anni di attività, non dovrebbe mai pensare che l’unica strada da prendere è la chiusura della propria attività. Ci sentiamo sempre più soli“.

Il commento di Borelli

Il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli ha così risposto al giovane imprenditore: “Da tempo denunciamo la piega che sta prendendo la situazione nella nostra terra dove criminali e delinquenti la fanno da padrone agendo indisturbati. Cittadini, commercianti e negozianti non ne possono più. Presto nessuno più avrà voglia di vivere qui né tanto meno di investirci“.

IL VIDEO SUI SOCIAL