Scosse di terremoto anche in Campania. Il fenomeno sismico si è verificato questa mattina, due volte nel Sannio in provincia di Benevento (con magnitudo di scarsa entità) ed una terza in Irpinia, in provincia di Avellino, leggermente più forte (3.2) e avvertita dalla popolazione.

La rilevazione dell’Ingv

Un terremoto di magnitudo ML 3.2 è avvenuto nella zona: 2 km NW Frigento (AV), il

10-11-2022 07:26:51 (UTC) 2 ore, 10 minuti fa

10-11-2022 08:26:51 (UTC +01:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 41.0220, 15.0820 ad una profondità di 17 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

