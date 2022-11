0 Facebook Va dal fratello e si sente male, Domenico muore dopo l’uscita dall’ospedale: dramma in Campania Cronaca 10 Novembre 2022 09:35 Di redazione 2'

Era andato a Cassino a trovare il fratello e ad assistere a una gara di rally. Ma la giornata non è andata come previsto. Domenico Oliva, 46 anni originario di Cellole (in provincia di Caserta) si è sentito male ed è stato trasportato presso l’ospedale San Rocco di Sessa Aurunca.

Secondo quanto riportato da Teleclub, all’uscita dal nosocomio il 46enne si è recato nella sua officina dove lavorava con il parente. Ed è stato proprio li che è stato trovato il suo corpo senza vita. Probabilmente la vittima è stata colta di nuovo da un malore che non gli ha lasciato scampo.

“La Pro Loco Città di Cellole, il consiglio direttivo e tutti gli associati si stringono al dolore che ha colpito la famiglia Oliva per la prematura ed improvvisa scomparsa dell’amico e socio Domenico. Con sgomento e dolore, custodiremo nei nostri cuori il ricordo di Domenico, figura sempre gentile e disponibile. Ci uniamo al dolore dei familiari ed in particolar modo siamo vicini al fratello Armando, a loro vanno le nostre più sentite condoglianze“.

Cordoglio e affetto espressi anche dal sindaco Guido Di Leone: “Una persona perbene, buona e riservata. Cellole piange un’altra giovane vita, andata via troppo presto. Domenico Oliva è volato in cielo. Cellole rimane ancora una volta nel silenzio e nella tristezza di queste notizie improvvise. Unitamente alla mia Amministrazione, siamo vicini al dolore di tutta la sua famiglia. Fai buon viaggio Domenico“, queste le parole del primo cittadino.