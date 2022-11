0 Facebook Fa la doccia, si asciuga i capelli e muore folgorato dal phon: 31enne ucciso da una scarica elettrica Cronaca 9 Novembre 2022 07:43 Di redazione 1'

Una morte assurda quella di Leonardo Schingaro, il ragazzo di 31 anni deceduto la scorsa sera in casa, dove è stato ritrovato privo di vita. A ucciderlo sarebbe stato un incidente domestico.

Morto Leonardo Schingaro: stava asciugando i capelli con il phon

Il ragazzo, da poco rientrato da una partita di calcetto, aveva appena fatto la doccia nel suo appartamento a Bari, quando è avvenuto il dramma. Stava asciugato i capelli con il phon: è morto folgorato da una scarica elettrica proveniente dall’asciugacapelli che stava utilizzando.

Quando i sanitari del 118 sono giunti sul posto per la rianimazione, non c’era più nulla da fare. In corso gli accertamenti per stabilire con esattezza cosa abbia provocato una simile tragedia domestica. Intanto sono tantissime le persone che stanno scrivendo messaggi di cordoglio e affetto per il giovane Leo. Un utente scrive: “Mi hai lasciato senza parole, non ci credo”; un altro “Ho il cuore a pezzi”.