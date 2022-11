0 Facebook Teo Mammuccari attacca Alessandro Siani: “Me lo hanno tolto, apparteneva a me” Tv 8 Novembre 2022 16:37 Di redazione 1'

Teo Mammuccari, uno dei personaggi più noti della televisione italiana, ha raccontato le varie tappe della sua carriera televisiva ai microfoni di TvBlog.

Teo Mammuccari e l’amarcord con la trasmissione ‘Libero’: “Un capitolo unico”

L’attuale giudice in ‘Tu si Que Vales‘ e conduttore delle ‘Iene‘, nell’intervista a TvBlog ha parlato anche della sua vecchia trasmissione ‘Libero‘, show in cui proprio Teo Mammuccari faceva da mattatore con gli scherzi telefonici: “Quella trasmissione è un capitolo unico e racconta che gliel’hanno tolto nonostante il 30% di share, che nel 2000 era un assoluto successo“.

L’attacco ad Alessandro Siani

La trasmissione poi passò in mano ad Alessandro Siani, poi subito sostituito dopo sole due puntate: “Il mio Libero faceva il 30% di share. Mi venne tolto, lo fecero altri, ma è una trasmissione che appartiene a me”. Mammuccari poi aggiunge: “Non puoi prendere uno diverso da me. Si pensa che un prodotto abbia successo con chiunque, non è così“.