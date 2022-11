0 Facebook Allarme listeria nella mortadella, ritirati più lotti dal mercato: la comunicazione del Ministero della Salute News 8 Novembre 2022 15:49 Di redazione 1'

Ritirati diversi lotti di mortadella dal mercato per rischio microbiologico per la presenza del batterio della Listeria monocytogenes. Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso sul suo portale per invitare i consumatori a non mangiare quest’alimento e a riportarlo dove è stato acquistato.

Allarme listeria: ritirata la mortadella supergigante

Si tratta della tipologia di mortadella supergigante con pistacchi a tranci del marchio Veroni. La raccomandazione, come si legge dal sito del Ministero della Salute, è quella “di non consumare il prodotto e di riportarlo al punto vendita per sostituzione o rimborso”.

Il Ministero nell’avviso specifica anche quali sono i lotti interessati dal richiamo. Per leggere l’avviso completo: clicca qui.