Lo sfogo di Ilenia Lazzarin, Viola di Un Posto al Sole, dopo le offese: “Sapete fare solo questo, allora andate”

Ilenia Lazzarin, la popolare attrice di Busto Arsizio ma napoletana d’adozione dopo 21 anni trascorsi a Napoli, si lascia andare spesso a esternazioni sui social. Questa volta ha voluto mettere a tacere chi ha sempre qualche parolina di troppo da dire.

“La leggenda narra che le persone impegnate a vivere la propria vita non hanno tempo per criticare quella altrui. Se chi commenta, lo fa per offendere, che non commenti. Non sono un profilo a cui interessano necessariamente i likes. Educazione e Rispetto sono la base. Se non siete in grado di rispettare queste semplici regole, fateci la cortesia di cambiare profilo. Grazie per aver volato con noi”.