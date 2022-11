0 Facebook Non la lasciano tranquilla neanche da morta, ladri in casa a Cercola: “La donna era deceduta” Cronaca 7 Novembre 2022 09:22 Di redazione 2'

Ladri non lasciano in pace nemmeno i defunti. Nel napoletano svaligiato l’appartamento di una donna morta di recente. Il filmato del furto. Il Consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli: “Sicurezza e legalità in alto nell’agenda del Governo altrimenti qui non ci si potrà più vivere“.

Questo il testo del post pubblicato sulla propria pagina Facebook dal Consigliere che ha denunciato l’accaduto dopo che la figlia della vittima ha segnalato la vicenda: “Non lasciamo in pace nemmeno i morti. Ai ladri interessa soltanto il bottino e non si preoccupano di danneggiare gli affetti dei derubati.

È accaduto che a Caravita, frazione di Cercola, dei malviventi si siano prodotti nell’abitazione di una donna deceduta da poco per portarle via i ricordi di una vita. È stata la figlia della vittima a denunciare la vicenda inviando anche i filmati delle videocamere di sorveglianza a Borrelli. ‘Il giorno 5 novembre dei ladri hanno rubato a casa di mia madre defunta da poco e della sua inquilina al piano di sopra. Questi sono i video della gentaglia che ha profanato la memoria di mia madre’, ha raccontato la signora.

Purtroppo siamo tutti in balia di ladri e delinquenti. Nessuno si salva, nemmeno i defunti. I furti sono in continua crescita e sempre più liberi cittadini, professionisti, commercianti ed imprenditori subiscono ingenti danni, anche affettivi. Sicurezza e legalità devono essere le priorità del Governo altrimenti il nostro territorio molto presto sarà invivibile“, ha dichiarato Borrelli.