0 Facebook La giovane figlia muore in ospedale, il papà impazzisce e distrugge tutto: “Me lo dite solo ora” Cronaca 5 Novembre 2022 11:51 Di redazione 1'

Non ha retto alla notizia della figlia morta. La giovane, ricoverata per un tumore, purtroppo non ce l’ha fatta e la reazione del padre è stata disperata.

La scorsa mattina i Carabinieri della stazione di Giugliano in Campania, comune popoloso in provincia di Napoli, sono intervenuti nell’ospedale San Giuliano. Poco prima un uomo, incensurato, aveva danneggiato un computer che si trovava nella stanza dei medici, situata nell’ospedale al terzo piano.

L’uomo pare che lamentasse la comunicazione della morte della figlia tardiva. Dopo aver calmato l’uomo, i militari l’hanno denunciato. Nessuno è rimasto ferito.