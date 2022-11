0 Facebook Presentazione squadra dei Canottieri Napoli pallanuoto stagione 2022/23 al Circolo del Molosiglio Sport 4 Novembre 2022 18:50 Di Gianluca Madonna 1'

Giancarlo Bracale è il nuovo presidente Canottieri Napoli e presenzia alla presentazione della squadra stagione 2022/23; subito ricorda i nomi che hanno reso grande questo circolo: Massimiliano Rosolino, Davide Rummolo, Davide Tizzano, Matteo Castaldo, Renè Notarangelo, Paolo Trapanese, Gualtiero Parisio, Marco Pirone. Sono intervenuti Paolo Trapanese presidente Fin Campania, Cesare Biagini consigliere canottieri, Gianluca Lemmo vice presidente amministratore Canottieri, Renè Notarangelo vice presidente Canottieri ed Enzo Massa allenatore canottieri. Sono arrivati in prima squadra Stefano Mauro che era in Erasmus a Cadice in Spagna (ex acquachiara), Marcello Calí in prestito dal Posillipo e Vincenzo Raia che ritorna dal prestito dall’ischia. Gli ex canottieri invece: Luca Baldi trasferito all’olympic Roma e Antonio Vitullo all’Ischia.