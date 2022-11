0 Facebook Giovane mamma muore dopo una lunga battaglia, Concetta sconfitta dal male: “Non l’avrei mai voluto sentire” Cronaca 4 Novembre 2022 14:06 Di redazione 1'

Una notizia tristissima è quella della morte di una donna, Concetta Riccio, 44 anni, di Giugliano in Campania.

La notizia del decesso ha sconvolto tutti infatti sui social è rimbalzata la notizia con insistenza e tantissimi sono stati i messaggi di amici e conoscenti pubblicati su Facebook per la donna scomparsa. Paziente oncologica, Concetta ha perso la sua battaglia contro il cancro.

Mariadomenica Cecere ha infatti scritto: “Una notizia che non avrei mai voluto sentire ….. resterai per sempre nei cuori di tutti noi Buon viaggio amica”. Lucrezia ha scritto: “Non mi aspettavo stamattina di leggere la notizia della tua scomparsa! Incredula, arrabbiata e vicina al dolore dei tuoi cari. Ciao Concetta Riccio ti porterò per sempre nei miei ricordi”. Concetta lascia il marito e la figlia.