L’ennesima violenza a scuola: i protagonisti, stavolta, sono uno studente che ha ricevuto un pugno nello stomaco dal suo professore. Il gesto è stato immortalato in un video sul cellulare di uno degli altri scolari e poi messo online.

Assurdo in Toscana, ci troviamo a Pontedera, in provincia di Pisa. Come si evince dal video, il minore sembra prendere il giro il professore che, spazientito, reagisce con un pugno contro il ragazzo.

Docente denunciato, indagini in corso

Non è tutto, mentre il giovane è ancora piegato in due, il professore lo sfida faccia a faccia. Il docente – come spiegato da il ‘Tirreno‘ sarebbe stato sospeso dalla scuola per via del gesto gravissimo. La madre del ragazzino avrebbe sporto denuncia contro l’uomo: indagini in corso della polizia.

