Dramma a Napoli: oggi, mercoledì 2 novembre, un uomo, di 51 anni, si è tolto la vita all’interno di una negozio ortofrutticolo. Enorme sgomento tra i residenti. Indagini in corso della polizia, non si esclude alcuna pista.

Come affermato dalla pagina social ‘Campi Flegrei‘, un uomo – di cui sono ancora ignote le generalità – si sarebbe suicidato all’interno di un negozio di frutta e verdura sito in via Consalvo, nel quartiere di Fuorigrotta.

A ritrovare il corpo sono stati i parenti

Dalle prime testimonianze pare che l’uomo si sia impiccato: il corpo senza vita sarebbe stato trovato dai parenti: il 51enne lascia la moglie e due figli. Diversi i commenti nei gruppi social del quartiere dove le sirene della polizia hanno attirato l’attenzione dei residenti.