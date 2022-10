0 Facebook Dramma in Campania, si lancia dal quarto piano della sua abitazione: muore 29enne Cronaca 28 Ottobre 2022 12:40 Di redazione 1'

Vero e proprio dramma alle prime luci dell’alba in Campania, un giovane di 29 anni si sarebbe lanciato dal balcone di casa. Enorme sgomento tra i residenti. In corso le indagini per chiarire i motivi del gesto estremo.

Dramma a Giugliano, si lancia dal 4 piano: morto 29enne

Siamo a Giugliano, in via Aviere Mario Pirozzi, stamattina venerdì 28 ottobre, intorno alle 6:30, un giovane di 29 anni si sarebbe lanciato dal quarto piano della sua abitazione. I sanitari del 118 sono piombati sul posto e hanno trasportato l’uomo in ospedale: purtroppo non c’è stato nulla da fare, è morto in reparto.