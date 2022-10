0 Facebook Sagra chiude per troppi visitatori, è quella più famosa in Campania: “Non possiamo garantirlo” Eventi 27 Ottobre 2022 12:10 Di redazione 2'

Chiude la sagra della castagna e del fungo porcino a Roccamonfina, una delle più famose in Campania. Si trova nel Casertano e ogni anno ci sono tantissime persone che ci vanno. Dopo i successi passati però quest’anno la situazione è diventata ingestibile.

Lo annuncia il sindaco che ha dichiarato che oltre 30mila persone in visita ogni giorno non sono assolutamente gestibili dal comune per cui la sagra chiuderà due settimane prima. Ogni weekend, fino al prossimo 13 novembre, era previsto l’evento che di fatto è stato annullato.

Questo il post pubblicato su Facebook da Carlo Montefusco: “La sagra chiude per il troppo successo! Per l’incredibile, straripante successo! Assolutamente non era prevedibile arrivare a trentamila visitatori per volta! A questo punto siamo costretti a sospenderla, perché i piani di sicurezza non sono stati studiati per tali cifre astronomiche di turisti. Siamo già al lavoro per una sagra che possa far fronte a tale afflusso. L’anno prossimo si svolgerà su una superficie chilometrica .Grazie a voi turisti è diventata una delle sagre più belle, famose e visitate d’Italia. Ci vediamo l’anno prossimo, vi sorprenderemo! Roccamonfina vi ringrazia”.