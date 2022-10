0 Facebook Napoli si sveglia in ‘Padania’, città avvolta dalla nebbia: “Non si vede nulla” Meteo 27 Ottobre 2022 08:31 Di redazione 1'

Questa mattina Napoli non aveva l’aspetto della meravigliosa città di mare che tutti conosciamo. Niente sole, niente vista – capolavoro sul mare. Il capoluogo campano è stato avvolto da una spessa coltre di nebbia. Tante le foto pubblicate dai cittadini sui social.

Le immagini sono diventate virali scatenando anche l’ironia partenopea: “Sembra di stare in Padania“. Il fenomeno potrebbe essere riconducibile all’attuale clima bizzarro nel quale stiamo vivendo: in pratica l’autunno tarda ad arrivare e sembra che ci sia ancora una primavera – estate.

Ma oggi, complice anche un elevato tasso di umidità, in città non si vede nulla a un palmo di naso: eh si, anche a Napoli può esserci la nebbia. E come diceva il grande Totò nell’indimenticabile film ‘La malafemmina’: “La nebbia c’è ma non si vede“.