La pizzeria 'Da Lioniello' vittima ancora di un furto, la denuncia sui social: "Non ce la facciamo più!" Cronaca 27 Ottobre 2022

Ennesima brutta disavventura per Salvatore Lioniello. Il proprietario della famosissima pizzeria ‘Da Lioniello’, sita a Succivo, nel Casertano, è stato vittima – per la quarta volta – di un furto. Ingenti danni sono stati fatti anche al locale.

La notissima pizzeria ‘Da Lioniello’ ancora vittima dei ladri. Il proprietario Salvatore Lioniello, ha denunciato sui social, con un video, il quarto furto subito: “Hanno rotto un vetro da 4 cm di spessore. Si sono presi la cassa, il salvadanaio dei ragazzi. Viviamo nel degrado, ogni paio di mesi, vedere questo schifo ti fa perdere entusiasmo“.

“Un danno da 4-5 mila euro”

I malviventi – come osservato dalle telecamere di video-sorveglianza – erano in tre, avevano una Golf nera con targa coperta. Salvatore Lioniello poi aggiunge: “Avete fatto un danno da 4-5mila euro per non prendervi niente. Non ce la facciamo più a subire tutto e troppo”.

IL VIDEO DENUNCIA SUI SOCIAL