Palermo, va al cimitero per omaggiare i parenti defunti: donna sprofonda in una tomba

Una donna è andata al cimitero per rendere omaggio ai propri familiari e amici defunti. Ma le cose non sono andate come previsto. Purtroppo per la signora una lastra di marmo non ha retto ed è crollata facendo precipitare la vittima in una tomba.

È accaduto a Palermo, presso il cimitero di Sant’Orsola. Secondo quanto riportato dai media locali, la donna in quel momento stava depositando dei fiori sopra una lapide. Immediato l’intervento dei presenti che hanno prestato i primi soccorsi.

Poi è stato allertato il 118 con l’arrivo dei sanitari sul posto. Per fortuna le condizioni della donna non erano gravi. La sfortunata signora ha riportato soltanto qualche frattura. Per tirarla fuori dalla tomba, però, è stato necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco.