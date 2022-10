0 Facebook Razzismo contro la donna di Napoli: “Sei napoletana non devi venire al Nord, scostumata” Cronaca 24 Ottobre 2022 16:28 Di redazione 2'

Grave episodio di razzismo alla Galleria degli Uffizi a Firenze. Una donna ha raccontato sul proprio profilo di Tik Tok una sventurata giornata nel famoso museo fiorentino. Sostanzialmente una donna le ha dato della scostumata in quanto napoletana intimandola di non andare al Nord perchè proveniente dalla città all’ombra del Vesuvio.

Questo il suo racconto: “Sono molto provata, ho subito un grave episodio di razzismo“, inizia il video e poi spiega come è andata. In pratica, a causa del caldo eccessivo, aveva bisogno di una bottiglietta d’acqua. Arrivata al bar del museo però la fila era lunga per cui si è sporta per chiedere allo staff se si dovesse fare quella fila anche solo per comprare l’acqua. E’ a quel punto che la visitatrice ha sbottato contro di lei.

Il racconto della ragazza

“Qui fa molto caldo – racconta la vittima nel suo video – e dopo aver fatto una rampa di scale non sono stata bene. Volevo chiedere dove fosse il bar e ho cercato di fare un passo avanti in fila per avere informazioni. Una ragazza mi ha dato una spallata pensando che volessi superarla. “Siete napoletani, al Nord non dovete venire” ha detto a quel punto”. “Non avrei dovuto, ma è stato puro istinto. Lei si è avvicinata ulteriormente a me e mi ha detto che i napoletani non dovrebbero andare al Nord. “Siete maleducati” ha continuato. In questo momento mi tremano le mani, forse avrei dovuto reagire diversamente ma non ci riesco perché questo è puro razzismo. Non sono riuscita a lasciar perdere”. Il video è diventato virale su Tik Tok infatti la Galleria degli Uffizi ha risposto: “RitaLady, la prossima volta che vieni agli Uffizi segnala qualsiasi problema al nostro personale in sala. Molte persone del nostro staff, tra l’altro, sono campane”.