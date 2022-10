0 Facebook Napoli, topo appeso vicino piazza del Plebiscito: “Una scena raccapricciante, di degrado assoluto”. Cronaca 24 Ottobre 2022 14:44 Di redazione 2'

Passeggiare per strada a Napoli, oltre che ammirare il Vesuvio, il mare e i fast food, vuol dire anche assistere a scene assurde. Così, nei pressi di piazza del Plebiscito, è stato ritrovato un topo morto appeso a un cavo, esattamente alle Rampe Paggeria. Un chiaro simbolo di degrado e di scene immonde e indecorose.

A pubblicare lo scatto è Francesco Emilio Borrelli, il consigliere regionale di Europa Verde, che dichiara: “E’ una situazione indecorosa ed imbarazzante che denunciamo da tempo. Urgente intervento di derattizzazione e servono videotrappole”.

Non si sa in che modo il topo sia finito lì, come sia morto, né chi lo abbia messo, ma si sa con certezza che la scena era davvero raccapricciante. “Dopo aver ricevuto diverse segnalazioni per quel topo appeso, siamo venuti a controllare di persona e lo abbiamo trovato li. Una scena orribile e macabra. L’area è invasa da monnezza lanciata anche in area e con alcuni rimasti incastrati su dei piloni, soprattutto a causa dell’inciviltà, e topi, attirati dalla spazzatura, soprattutto i resti di cibo. Abbiamo richiesto un urgente intervento di derattizzazione e la rimozione della carcassa”.- dichiara Borrelli assieme a Benedetta Sciannimanica dei Verdi e ai consiglieri municipali di Europa Verde Lorenzo Pascucci e Gianni Caselli- “Siamo intervenuti diversi volte su quest‘area ma ogni volta questo indegno ed imbarazzante spettacolo, offerto anche ai turisti, continua a riproporsi. Per questo, come chiediamo da tempo, occorre sorvegliare quest’area con delle videotrappole, dato si continua a sversare in modo illecito ed incivile. Bisogna, allo stesso tempo, tutelare la zona e punire gli incivili.”