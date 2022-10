0 Facebook Il consigliere Borrelli minacciato di morte in diretta: “Ti sparo in faccia” Cronaca 24 Ottobre 2022 14:02 Di redazione 1'

Desta scalpore quanto avvenuto nel programma televisivo ‘Non è l’Arena‘ in onda su La7, durante un collegamento da Napoli, il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli è stato minacciato di morte da una donna.



Nel corso del programma il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli è stato minacciato di morte da una donna: “La signora mi ha detto che mi spara in faccia“. Minacce che sono poi proseguite: “Sai bene cosa ti può fare il clan Mazzarella, mio marito in questo momento ti sta guardando, lui fa gli scippi dei Rolex, attenzione ad un colpo in fronte…”

Il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli ha repostato il video sui suoi canali social affermando: “Durante la diretta a Non è l’Arena ho ricevuto anche delle minacce di morte. Ecco che tipo di gente controlla le occupazioni abusive“.

