Orrore nel Napoletano, la scoperta dopo la puzza. Donna trovata morta in casa: "Era li da una settimana" Cronaca 20 Ottobre 2022 10:14

La terribile scoperta è stata fatta dai vicini insospettati dalla puzza che proveniva dall’appartamento. Una volta fatto scattare l’allarme, sul posto sono giunti i vigili del fuoco. Quest’ultimi entrati in casa hanno trovato una donna senza vita.

Secondo quanto riportato da Il Corriere del Mezzogiorno, la donna sarebbe morta da giorni. Siamo a Pozzuoli, località flegrea in provincia di Napoli, in via Moroder. Il corpo senza vita della vittima, che viveva sola, era in stato di decomposizione.

Sul luogo del ritrovamento sono arrivati anche i medici legali e il magistrato di turno.