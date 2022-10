0 Facebook Amatori Napoli Rugby: si scaldano i motori per la serie A Domani, venerdì 14 ottobre ore 12, conferenza stampa a Palazzo San Giacomo Sport 14 Ottobre 2022 13:00 Di redazione 1'

Per il terzo anno consecutivo l’Amatori Napoli Rugby disputerà il campionato di serie A. Coltivano sogni

ambiziosi capitan Alessandro Quarto e compagni, che scaldano i motori in vista del debutto interno

domenica 16 ottobre (ore 15.30) contro Cavalieri Union Prato Sesto al Villaggio del Rugby, all’interno dell’ex

Base Nato di Bagnoli. I verdeblu sono intenzionati a giocare un ruolo da protagonista nel girone 3, unica

compagine del Sud Italia inserita nel raggruppamento.

Domani 14 ottobre (ore 12.15) si terrà la presentazione dell’Amatori Napoli Rugby a Palazzo San Giacomo.

Interverranno in Sala Giunta il sindaco Gaetano Manfredi, l’assessore allo sport e alle pari opportunità

Emanuela Ferrante, il presidente del club Diego D’Orazio, il direttore generale Gabriele Gargano, il direttore

tecnico Lorenzo Fusco, il presidente e fondatore Temi, Francesco Tavassi, il ceo di Kineton, Giovanni Fiengo,

insieme a GLS partner della squadra partenopea.